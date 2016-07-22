Гройсман про вбивство Шеремета: результати розслідування повинні бути публічними
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що результати розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета по можливості повинні бути публічними.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Гройсман заявив, відкриваючи засідання уряду.
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"Силові структури розуміють свою виключну відповідальність, розуміють, що це дуже непроста справа, що серйозно організовано все те, що стосувалося цього жахливого вбивства... Я хотів би тільки одного - щоб це розслідування, результати його були, якщо це можливо, публічними", - сказав Гройсман.
Разом з тим він зазначив, що вважає правильним залучення до розслідування цього злочину іноземних правоохоронних структур.
Члени уряду вшанували хвилиною мовчання пам'ять Шеремета.
Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув 20 липня, в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля.
Поліція кваліфікує загибель Шеремета як умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей.
Президент України Петро Порошенко попросив допомоги у міжнародних партнерів і обговорив з Посольством США в Україні залучення до слідчої групи експертів ФБР, які мають унікальні методи в дослідженні вибухової техніки.
Незабаром Держдепартамент США заявив, що ФБР підключилася до розслідування вбивства Шеремета.
Сьогодні у Києві в Українському домі проводиться церемонія прощання із загиблим журналістом.
Похорон Шеремета відбудуться завтра на його батьківщині - в Мінську.