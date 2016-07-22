У Києві прощаються із журналістом Павлом Шереметом (подію завершено)

Як передає кореспондент УНІАН, попрощатися з трагічно загиблим журналістом приходять його колеги, а також багато людей, які не мають стосунку до журналістики і бачили Шеремета лише по телевізору.

У фойє Українського дому, де встановлена труна з покійним, на великому екрані демонструють фотографії Шеремета.

Також у фойє є Книга пам'яті, в якій ті, хто прийшов попрощатись із журналістом, вписують свої слова пам'яті.

Хрещатиком до Українського дому продовжують йти люди з квітами, щоб попрощатися з Шереметом.

Похорони журналіста відбудуться завтра на його батьківщині - у Мінську.

Нагадаємо, Шеремет загинув 20 липня, в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Автомобіль належав керівнику "Української правди" Олені Притулі, однак її в машині не було.

Поліція кваліфікує загибель Шеремета як умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей.

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Правоохоронці розглядають 4 основні версії: професійна діяльність; ворожість у відносинах або особисті мотиви; російський слід (дестабілізація ситуації в країні); замах на Притулу.

Журналіст останні п'ять років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на радіо "Вести".