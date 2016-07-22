У Дніпрі розслідують факт уже другого пошкодження шеститонної "Кулі мрій"
У Дніпрі правоохоронці розслідують факт пошкодження сьогодні вночі 6-тонної скляної композиції «Куля мрій», що встановлена у центрі міста на Фестивальному причалі.
Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області.
Вночі невідомі зловмисники розбили скляний постамент, на якому була закріплена куля, в результаті чого вона впала на бруківку.
Читайте такожУ Дніпрі виявили нову схему телефонного шахрайства
Слідчим відділом Жовтневого (Соборного) відділу поліції відкрито кримінальне провадження за фактом хуліганських дій за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України.
На даний час на місце пригоди працює слідчо-оперативна група поліції.
Нагадаємо, це вже друге пошкодження «Кулі мрій». В лютому 2014 року її зруйнував психічно неврівноважений чоловік. Відновлену скляну кулю було встановлено на звичному місці 14 липня цього року.