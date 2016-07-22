У Дніпрі розслідують факт уже другого пошкодження шеститонної "Кулі мрій"

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області.

Вночі невідомі зловмисники розбили скляний постамент, на якому була закріплена куля, в результаті чого вона впала на бруківку.

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Слідчим відділом Жовтневого (Соборного) відділу поліції відкрито кримінальне провадження за фактом хуліганських дій за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України.

На даний час на місце пригоди працює слідчо-оперативна група поліції.

Нагадаємо, це вже друге пошкодження «Кулі мрій». В лютому 2014 року її зруйнував психічно неврівноважений чоловік. Відновлену скляну кулю було встановлено на звичному місці 14 липня цього року.