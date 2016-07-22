Українців серед постраждалих внаслідок стрілянини у Мюнхені немає - консульство

Про це повідомляє генконсульство України в Мюнхені.

"Генеральне консульство України в Мюнхені повідомило, що за попередньою інформацією кримінальної поліції м. Мюнхен (станом на 19:00), серед загиблих і постраждалих внаслідок нападу з вогнепальною зброєю на відвідувачів торгового центру "Олімпійський торговельний центр" в м. Мюнхен, яке мало місце 22 липня ц. р. близько 18.40 (за місцевим часом), громадян України немає", - йдеться в повідомленні.

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Генконсул Вадим Костюк повідомив на своїй сторінці в Twitter, що консульству вдалося зв'язатися з українцями у ТЦ.

Як повідомляв УНІАН, також сталася стрілянина в торговому центрі Olympic. За даними МВС Баварії, три людини загинули. На даний момент в Мюнхені повністю припинено рух громадського транспорту у зв'язку з тим, що зловмисник міг сховатися в підземці.