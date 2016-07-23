Завкафедрою одного з одеських ВНЗ спіймали на хабарі (фото)

Співробітники Служби безпеки України викрили завідуючу кафедрою одного з одеських вищих начальних закладів, яка систематично вимагала гроші з студентів за захист дипломів.

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Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Посадовець змушувала підлеглих викладачів штучно створювати студентам проблеми зі здачею заліків та іспитів перед захистом дипломних робіт. Надалі вона пропонувала студентам допомогти "вирішити питання". Суму "винагороди" завкафедрою визначала індивідуально, залежно від кількості не зданих дисциплін під час академічної сесії.

Викладача було затримано на робочому місці під час отримання частини хабара у розмірі 3 тис. гривень. Загальна сума, яку повинен був сплатити студент за безпроблемний захист диплому, складала 10 тис. грн. У кабінеті посадовця виявлено ще майже 4 тис. грн, походження яких вона не змогла пояснити.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.