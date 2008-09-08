Мадонна присвятила свій хіт Like а virgin Папі Римському

Відома співачка Мадонна на концерті в Римі виконала одну з найпопулярніших композицій свого репертуару Like а virgin на честь Папи Римського Бенедикта XVI, повідомляє France Info з посиланням на італійські ЗМІ.

«Я присвячую цю пісню Папі, тому що я – дитя Бога, як і ви всі!» - оголосила Мадонна, яка вирушила на початку серпня у світове турне, яке налічує 49 пунктів і завершиться в Сан-Паулу. На концерті поп-зірки в Римі були присутні 60 тисяч осіб, зокрема кутюр’є Джорджо Армані і футболіст Франческо Тотті.

Газета.ру