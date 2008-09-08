Мадонна присвятила свій хіт Like а virgin Папі Римському
01:43, 08 вересня 2008Суспільство
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«Я – дитя Бога, як і ви всі!»
|Мадонна на концерті у Римі. Фото АР
«Я присвячую цю пісню Папі, тому що я – дитя Бога, як і ви всі!» - оголосила Мадонна, яка вирушила на початку серпня у світове турне, яке налічує 49 пунктів і завершиться в Сан-Паулу. На концерті поп-зірки в Римі були присутні 60 тисяч осіб, зокрема кутюр’є Джорджо Армані і футболіст Франческо Тотті.
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