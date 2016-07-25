Суд заарештував начальника митного поста аеропорту "Київ", затриманого на хабарі

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

Вказаній особі повідомлено про підозру за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди).

Також вирішується питання про його відсторонення від займаної посади, поінформували в прокуратурі.

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Як повідомляв УНІАН, начальника відділу митного поста «Аеропорт «Київ» (Жуляни) затримали 21 липня відразу після одержання хабара в розмірі 3 тисячі доларів.

Вказані кошти він вимагав від громадянина за переміщення підакцизного товару через держкордон поза митним контролем.