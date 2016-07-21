На хабарі затримали начальника відділу митного поста аеропорту "Київ" (фото)
16:57, 21 липня 2016Суспільство
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Начальника відділу митного поста «Аеропорт «Київ» (Жуляни) затримано після одержання неправомірної вигоди в розмірі 3 тисячі доларів.
Митника з "Жулян" затримали за хабар / vppnr.gp.gov.ua
Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.
«Вказані кошти начальник відділу вимагав та отримав від громадянина за створення умов для переміщення підакцизного товару через державний кордон України поза митним контролем», - йдеться у повідомленні.
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Наразі готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди). Крім того, готується клопотання про обрання запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою та відсторонення затриманого від посади.
Митник отримав 3 тисячі доларів / vppnr.gp.gov.ua
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