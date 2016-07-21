На хабарі затримали начальника відділу митного поста аеропорту "Київ" (фото)

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

«Вказані кошти начальник відділу вимагав та отримав від громадянина за створення умов для переміщення підакцизного товару через державний кордон України поза митним контролем», - йдеться у повідомленні.

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Наразі готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди). Крім того, готується клопотання про обрання запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою та відсторонення затриманого від посади.