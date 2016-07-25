У центрі Львова загорівся житловий будинок (фото)
14:56, 25 липня 2016Суспільство
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По вулиці Шота Руставелі загорівся житловий будинок. З будинку евакуювали людей, гасіння пожежі продовждується.
Відповідний виклик про пожежу надійшов до до надзвичайників \ zik.ua
Про це 25 липня ІА ZIK повідомили очевидці. За словами очевидців, там спалахнула велика пожежа, горить перекриття будинку.
Речник Головного управління ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев зазначив, що відповідний виклик про пожежу надійшов до співробітиків ДСНС о12:25. «На місце події виїхали підрозділи ДСНС. Більш детальну інформацію зможемо повідомити пізніше», – зазначив він.
Причини загорання з'ясує слідство.
Через пожежу не курсує тролейбус №25 /zaxid.net
Більш детальну інформацію ДСНС повідомить пізніше / zik.ua
Горить перекриття будинку / zik.ua
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