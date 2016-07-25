У центрі Львова загорівся житловий будинок (фото)

Про це 25 липня ІА ZIK повідомили очевидці. За словами очевидців, там спалахнула велика пожежа, горить перекриття будинку.

Речник Головного управління ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев зазначив, що відповідний виклик про пожежу надійшов до співробітиків ДСНС о12:25. «На місце події виїхали підрозділи ДСНС. Більш детальну інформацію зможемо повідомити пізніше», – зазначив він.

Причини загорання з'ясує слідство.