В Одесі під час ремонту Потьомкінських сходів знищують дерева, висаджені в пам'ять про Героїв Небесної Сотні - активіст
У центрі Одеси під час ремонту Потьомкінських сходів знищують дерева, висаджені активістами в пам'ять про Героїв Небесної Сотні.
Про це УНІАН повідомив відомий в місті громадський активіст, учасник «Групи 2 травня» Владислав Балинський.
За його словами, вчора під час перебування у Місячному парку, де висаджена алея в пам'ять про Небесну Сотні, він побачив, як знищуються дерева.
«Зрозуміло, що ведеться реконструкція, але, як можна допускати подібне варварство?! Працює техніка і під час риття траншей під комунікації до верху закидає молоді дерева грунтом і камінням», - заявив Балинський.
Він відзначив, що таким чином знищено вже більш як 10 дерев - вони засипані купами грунту, що досягають 1,5 метра заввишки. Крім того, частина дерев зламана.
При цьому Балинський обурений відсутністю контролю за ситуацією з боку влади.
Разом з тим, як повідомила УНІАН керівник Департаменту інформації і зв'язків із громадськістю Одеської міської ради Наталя Мальцева, дерева постраждали в результаті роботи енергетиків, які на замовлення міськради прокладають електричний кабель, що є однією зі складових комплексних заходів із реконструкції пам'ятки архітектури – Потьомкінських сходів.
«Під час виконання таких серйозних робіт ми змушені чимось жертвувати. Однак після завершення реконструкції в парку на місці загиблих дерев будуть висаджені нові. Територію облагородять», - стверджує Мальцева.
Реконструкція Потьомкінських сходів розпочалася 23 травня.
Як повідомляв УНІАН, в Одесі в листопаді 2015 року, напередодні Дня гідності і свободи, вандали зламали кілька десятків молодих лип, висаджених активістами в 2014 році в пам'ять про Героїв Небесної Сотні. Зламані дерева відновили, але на початку лютого 2016-го зловмисники вдруге пошкодили дерева.