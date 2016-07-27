У Львові вшанували жертв Скнилівської трагедії

Як передає кореспондент УНІАН, заходи з вшанування 14-х роковин Скнилівської трагедії розпочалися молитвою біля каплиці всіх Святих українського народу, яка була споруджена на кошти жертводавців зі всього світу при вході на аеродром. Біля каплиці встановлено 77 каменів, що символізують жертв катастрофи. Рідні і близькі загиблих принесли і поставили біля них портрети жертв катастрофи та у спільній молитві згадали їх поіменно.

На поминальному заході не було виступів з промовами, від обласної та міської влади були присутні по одному представникові.

Після молитви рідні та близькі пішою ходою пройшли до місця падіння літака СУ-27 у день трагедії. Тут, біля пам’ятного знаку із іменами всіх загиблих, присутні запалили лампадки і поклали квіти.

Нагадаємо, трагедія на Скнилівському аеродромі сталася 27 липня 2002 року під час святкування 60-річчя 14 авіаційного корпусу ВПС України. Під час демонстрації фігури вищого пілотажу раптово літак Су-27 впав на глядачів. В результаті авіакатастрофи загинуло 77 людей, зокрема 28 неповнолітніх. Окрім цього, постраждало понад 300 людей. За кількістю загиблих ця катастрофа стала найбільшою в історії авіаційних шоу.