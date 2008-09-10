Федерація працедавців просить не допустити конфронтації з Росією

Федерація працедавців України просить уряд не допустити розгортання торговельно-економічної конфронтації між Україною та Російською Федерацією.

Про це сказано у відкритому зверненні ФПУ до прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА, а також до лідерів політичних сил за підписом голови Федерації Юрія БОЙКА, яке має УНІАН.

ФПУ, зокрема, зазначає, що уряд Росії вже доручив Мінекономрозвитку, Мінфіну і Мінсільгоспу розробити пропозиції щодо забезпечення захисту російського ринку внаслідок вступу України до Світової організації торгівлі.

«Насамперед йдеться про перегляд режиму наявної вільної торгівлі між РФ і Україною за окремими групами товарів», – сказано у зверненні.

Тому ФПУ наголошує, що посилення обмежувальних торговельно-економічних санкцій Росією призведе до суттєвого ослаблення таких експортно-орієнтованих на РФ галузей, як м`ясомолочна, машинобудівна і металопрокат.

ФПУ прогнозує, що в разі реалізації конфліктного сценарію у відносинах з Росією Україні загрожують прямі втрати експортних постачань на суму близько 2 млрд. дол. на рік. І це з урахуванням того, що негативне сальдо зовнішньої торгівлі України за перше півріччя 2008 року становило 9,8 млрд. дол., у річному вираженні воно може зрости на 10% - з 19 до 21 млрд. дол.

«ФПУ вимагає від усіх політиків і представників влади у відносинах з Росією керуватися не політикою та емоціями, а тільки прагматизмом і національними інтересами. Україна не може дозволити собі заплатити за якесь політичне протистояння з Росією сотні мільйонів доларів збитків власних виробників, банкрутством підприємств і втратою тисячі робочих місць», – наголошується у зверненні.

Водночас ФПУ висловлює готовність надати уряду всебічну підтримку на переговорах з урядом Росії для нормалізації розвитку торговельно-економічних відносин.