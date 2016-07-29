На Запоріжжі ліквідували конвертаційний центр з обігом у 123 мільйони

Як повідомили УНІАН в прес-службі ДФС України, «співробітниками податкової поліції виявлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку».

За даними відомства, конвертаційний центр діяв з 2014 року і займався тим, що брав безготівкові кошти реально працюючих підприємств на рахунки «транзитно-конвертаційних суб'єктів господарювання» в якості оплати за товари, які де-факто не поставлялися, або послуги, які не надавалися, і потім переводив їх у готівку.

Читайте такожСуд залишив під арештом одеського суддю-стрілка Бурана до 18 вересня

Замовникам незаконних операцій передавалося близько 90% безготівкових коштів: 10-12% організатори конвертаційного центру залишали собі.

«Таким чином в період 2014-2016 р.р. через конвертаційний центр пройшло понад 123 млн грн. Попередньо, бюджету було завдано збитків на суму близько 20 млн грн», - повідомили у відомстві.

І додали, що на сьогоднішній день в результаті 6 санкціонованих обшуків в офісах і автомобілях організаторів конвертаційного центру, вилучено 143 тис. грн, 3 печатки, комп'ютерна техніка та документація, що підтверджують ведення незаконної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.205 - «Фіктивне підприємництво» та ч.3 ст.212 - «Ухилення т сплати податків і зборів, що спричинило фактичне ненадходження коштів у бюджетні або інші державні фонди».

Проводиться розслідування.