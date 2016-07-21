На Одещині правоохоронці вилучили більше 5 тонн підробленого алкоголю

В Одеській області правоохоронці викрили схему нелегального обігу підробленого алкоголю.

Як повідомили УНІАН у секторі з питань взаємодії зі ЗМІ Південного регіонального управління Держприкордонслужби України, схему проведення операцій зі спиртом і фальсифікованими горілчаними виробами викрили оперативники Ізмаїльського прикордонного загону. Про даний факт вони повідомили у Білгород-Дністровську податкову інспекцію.

Спільною слідчо-оперативною групою, що виконувала постанову Приморського районного суду Одеси, 20 липня були проведені обшуки, зокрема, у двох приватних домоволодіннях.

"Виявлена підакцизна фальсифікована продукція, яка перебувала в ємностях об'ємом від 1,5 літрів до 1 тонни. Також там були складові для виготовлення фальсифікату, серед яких, зокрема, ароматизатори. Загальний обсяг знахідок досяг більше 2,5 тонн спирту і 2,7 тонни фальсифікованого коньяку", - сказали у секторі.

Крім того, під час слідчих дій в одному з домоволодінь правоохоронці зафіксували спробу знищення фальсифікату шляхом його зливу.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, 20 липня також були проведені обшуки про місцем знаходження представництва компанії в місті Рені.

"Під час обшуку на підприємстві, що здійснює поштове відправлення вантажів, виявлено майже тонну незаконно виготовленого коньяку і спирту", - відзначили в прес-службі.

У прес-службі пояснили, що прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює слідче управління ГУ ГФС в Одеській області.