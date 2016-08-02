На Київщині п’яний водій збив трьох дітей та їхню матір
У Переяслав-Хмельницькому районі Київської області увечері 1 серпня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 35-річного водія, який у стані алкогольного сп’яніння збив трьох малолітніх дітей та їхню матір, які йшли узбіччям дороги.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
«Після зіткнення із дітьми водій, тікаючи з місця події, з’їхав у кювет і згодом був затриманий працівниками правоохоронних органів. При проведенні медичного освідування вміст алкоголю у крові чоловіка становив 2.25 проміле», - йдеться в повідомленні.
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Пішоходи внаслідок ДТП отримали численні тілесні ушкодження, 2-річний хлопчик потрапив у реанімаційне відділення, інші діти - госпіталізовані до лікарні, поінформували в прокуратурі.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
За даними прес-служби, прокуратура Київської області найближчим часом звернеться до суду з клопотанням щодо тримання під вартою винуватця ДТП.
Досудове розслідування триває, його хід прокуратурою взято на контроль, йдеться в повідомленні.