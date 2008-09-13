Тимошенко підбила підсумок наради щодо закупівель зерна

Уряд пропонує збільшити фінансування Аграрного фонду для закупівлі зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО повідомила журналістам сьогодні на прес-конференції.

З відповідною пропозицією щодо зміни Держбюджету 2009 року, за словами прем`єра, уряд і фракція БЮТ виходитимуть на засідання Верховної Ради у вівторок.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що такі зміни до Держбюджету було обговорено на сьогоднішній нараді з проблемних питань закупівлі зерна урожаю 2008 року.

Вона зазначила, що збільшення фінансування АФ необхідне для закупівлі, зокрема, фуражного зерна фондом за ціною не нижче за мінімально встановлену в 850 грн. за тонну.

«Сьогодні його спустили до 600-650 грн. (ціну на фуражне зерно – УНІАН), ми такого не допустимо», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому прем`єр-міністр зазначила, що остаточну суму збільшення фінансування АФ буде уточнено пізніше.

Крім того, вона повідомила, що планується збільшити суму для відшкодування аграріям відсотків за кредитом.

Вона також повідомила, що планується ввести деякі зміни до бюджету, «які стосуються фінансування лізингової техніки, роботи аграрного комплексу в лісовій місцевості тощо».

Разом з цим, за словами учасників наради, сьогодні обговорювалася сума, на яку планується збільшити фінансування АФ - 2-2,7 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до бюджету на 2008 рік. Зокрема, бюджет Аграрного фонду збільшено на 1 млрд. грн. і ще 400 млн. грн. планується виділити на компенсацію процентних ставок за кредитами для сільськогосподарських підприємств.