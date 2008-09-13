Ідею газотранспортного консорціуму проштовхує РосУкрЕнерго?

10:38, 13 вересня 2008
Суспільство
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Дані джерела в Газпромі

Всі розмови про  створення міжнародного консорціуму для управління українською газотранспортною системою - це фантазії колишнього керівництва Мінпаливенерго, близького до "РосУкрЕнерго", повідомило "Дзеркалу тижня" джерело в  НАК "Нафтогаз України".

"Досягнута між Дубиною і  Міллером домовленість про  відсутність в  схемі газопостачань на 2009 рік компанії "РосУкрЕнерго", примушує лобістів цієї компанії шукати собі нові портфелі і  джерела доходів. Звідси і  розмови про  нібито ідеї консорціуму", що відроджується, - зауважило джерело.

За словами джерела, до кінця нинішнього року обсяг російського газу, що пройшов через Україну транзитом до  Європи, складе 140 млрд. кубометрів і  без створення консорціуму.

"Адже обсяги визначаються не  формою управління, а  попитом і  пропускною спроможністю української ГТС", - підкреслило джерело.

Нагадаємо, раніше в  ЗМІ з`явилася інформація, що "Газпром" запропонував Україні повернутися до  ідеї передачі української газотранспортної системи в  управління міжнародному газотранспортному консорціуму. Це нібито дозволило б  Україні наростити обсяги транзиту природного газу з 110 млрд. до 130-140 млрд. кубометрів в  рік.

 

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