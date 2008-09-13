Ідею газотранспортного консорціуму проштовхує РосУкрЕнерго?

Всі розмови про створення міжнародного консорціуму для управління українською газотранспортною системою - це фантазії колишнього керівництва Мінпаливенерго, близького до "РосУкрЕнерго", повідомило "Дзеркалу тижня" джерело в НАК "Нафтогаз України".

"Досягнута між Дубиною і Міллером домовленість про відсутність в схемі газопостачань на 2009 рік компанії "РосУкрЕнерго", примушує лобістів цієї компанії шукати собі нові портфелі і джерела доходів. Звідси і розмови про нібито ідеї консорціуму", що відроджується, - зауважило джерело.

За словами джерела, до кінця нинішнього року обсяг російського газу, що пройшов через Україну транзитом до Європи, складе 140 млрд. кубометрів і без створення консорціуму.

"Адже обсяги визначаються не формою управління, а попитом і пропускною спроможністю української ГТС", - підкреслило джерело.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з`явилася інформація, що "Газпром" запропонував Україні повернутися до ідеї передачі української газотранспортної системи в управління міжнародному газотранспортному консорціуму. Це нібито дозволило б Україні наростити обсяги транзиту природного газу з 110 млрд. до 130-140 млрд. кубометрів в рік.