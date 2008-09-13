Свіжовідкритий пункт для нелегалів за добу заповнили на 1/6

На Волині у новоствореному пункті тимчасового утримання іноземців та осіб без громадянства, відкритому вчора у селі Журавичі Ківецівського району, вже поселили 29 нелегальних мігрантів – 18 громадян Пакистану та 11 громадян Індії віком від 18 до 35 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє відділ зв`язків з громадськістю Управління МВС України у Волинській області.

Нелегалів було переведено з пункту тимчасового утримання «Павшино», що перебуває у підпорядкуванні Мукачівського прикордонного загону,

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня у селі Журавичі Ківерцівського району Волинської області, що за 50 кілометрів від обласного центру було відрито пункт тимчасового утримання нелегальних мігрантів.

Пункт створено на території Волинської області у зв’язку з тим, що це прикордонна область, яка межує із Республікою Польща та Республікою Білорусь. Його побудовано на базі колишнього військового містечка.

На території пункту облаштовано їдальню на 150 місць з харчовим блоком, приймальне відділення, спальні корпуси, адмінбудівлю та котельню. Також заново здійснено монтаж мереж зв’язку, системи відеоспостереження, інженерних споруд.

Згідно з розробленим проектом, ліміт наповнення пункту становить на сьогодні 181-у особу.