На Київщині судитимуть екс-голову Баришівської РДА з підлеглим за отримання хабара у 200 тисяч

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

Колишній голова та начальник юридичного відділу райдержадміністрації отримали від приватного підприємця хабар в сумі 200 тисяч гривень за надання в оренду земельних ділянок під сільськогосподарське виробництво строком на 3 роки.

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Їхні дії кваліфіковано за ч.5 ст.27 (пособництво) та ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди службової особи) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.