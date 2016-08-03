На Київщині судитимуть екс-голову Баришівської РДА з підлеглим за отримання хабара у 200 тисяч

16:57, 03 серпня 2016
Суспільство
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Прокуратурою Київської області закінчено досудове розслідування та скеровано до суду для розгляду по суті обвинувальний акт відносно колишнього голови Баришівської районної державної адміністрації та його підлеглого у справі щодо отримання хабара.

/ Фото УНИАН

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

Колишній голова та начальник юридичного відділу райдержадміністрації отримали від приватного підприємця хабар в сумі 200 тисяч гривень за надання в оренду земельних ділянок під сільськогосподарське виробництво строком на 3 роки.

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Їхні дії кваліфіковано за ч.5 ст.27 (пособництво) та ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди службової особи) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

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