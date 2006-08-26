На Хрещатику тривають урочистості

На Хрещатику у Києві тривають урочистості, присвячені 15-й річниці Незалежності України.

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистостях взяли участь рота барабанщиків військового ліцею імені Івана Богуна, мотоциклістів, які проїхалися майданом Незалежності. Після цього розпочався плац-парад військових оркестрів – всього 32 оркестри з різних областей України (близько 1,5 тис. музикантів). Під час параду у небо запустили тисячі синіх і жовтих повітряних кульок.

За дійством на майдані Незалежності спостерігають близько 15 тисяч киян і гостей столиці.

Цього року розважальну частину свята перенесено на суботу, 26 серпня, у зв`язку із катастрофою російського пасажирського літака Ту-154 у Донецькій області 22 серпня.

Святкові заходи також відбуваються у Севастополі та обласних центрах і містах-героях України.

О 22.00 у Києві очікується феєрверк.