На Буковині керівників 5 держлісгоспів викрили на розкраданні деревини

Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці встановили, що посадовці розробили механізми привласнення держаного лісу через реалізацію підконтрольним структурам в обхід аукціонів та нелегальну вирубку "неврахованих" дерев. Надалі усі лісоматеріали за різними схемами експортувалися за кордон.

Під час понад 50 одночасно проведених обшуків у лісгоспах, офісах комерційних структур, за місцями проживання чиновників та комерсантів співробітники спецслужби і прокуратури вилучили документи, які підтверджують продаж лісу в обхід аукціонів та здійснення нелегальних експортних операцій.

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Правоохоронці також виявили фіктивні печатки та штампи іноземних компаній, бланки з "мокрими" печатками, які використовувалися для легалізації оборудок, понад 1,5 тисячі необлікованих бірок для електронного маркування деревини, вогнепальну та холодну зброю.

На території лісгоспів та комерційних структур без будь-якої документації зберігалося декілька сотень кубометрів деревини цінних порід, вартість якої встановлюється.

Відкрито 5 кримінальних проваджень за ст. 364, ст. 191, ст. 366 та ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.