Москаль заявив про припинення спроби відновлення контрабандних схем на Закарпатській митниці

Як повідомили УНІАН у прес-службі Закарпатської облдержадміністрації, таку заяву Москаль озвучив сьогодні у сесійній залі ОДА під час робочої наради з керівництвом правоохоронних органів, Закарпатської митниці та Мукачівського і Чопського прикордонних загонів.

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«У кінці квітня була спроба рейдерського захоплення Закарпатської митниці для відновлення контрабандних потоків (у першу чергу тютюнових виробів) через Закарпатську область. Із цього приводу відбулася принципова розмова президента, а потім прем’єр-міністра зі мною як головою Закарпатської облдержадміністрації. Під час цієї розмови речі, які відбуваються на кордоні, і які раніше не прийнято було озвучувати, називалися своїми іменами. Особливо це стосується митного посту «Тиса» на українсько-угорському кордоні в Чопі. За результатами зустрічей із президентом та прем’єр-міністром мені надані додаткові повноваження і чіткі вказівки для наведення ладу на кордоні», - сказав Москаль.

Він додав, що відтепер перетин товарами державного кордону в межах Закарпатської області відбуватиметься тільки в рамках законодавства.

За даними прес-служби, Москаль також сказав, що схеми з мікроавтобусами, водії яких роками провозять через «Тису» без будь-якого митного оформлення брендовий одяг, мобільні телефони та гаджети, елітний алкоголь, парфумерію, мийні та гігієнічні засоби, скутери, мотоцикли тощо, і які платять визначену таксу, яка йшла на Київ, припиняють своє існування.

«Хто хоче везти в Україну якийсь товар, має його розмитнити. Схема з так званими «піджаками» (коли місцеві мешканці для заробітку в кілька сотень гривень беруть на себе частину товару, щоб обминути його розмитнення) також буде зламана, для цього готується відповідне розпорядження», - додав Москаль.

Також, за його словами, вже готове спеціальне розпорядження щодо припинення вивезення під виглядом дров ділової деревини.

«Попереджую, що якщо когось із митників чи прикордонників спіймають на хабарі – звільнять усю зміну. Таке жорстке рішення прийнято на рівні керівництва країни. Тому закликаю працівників митниці й прикордонної служби добре подумати – чи варто заради одномоментної вигоди ризикувати залишитися без роботи й стати фігурантом кримінального провадження», - сказав Москаль.

За його словами, у липні заплановано візит на Закарпаття прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, котрий має оцінити результати роботи митниці.

Також, за інформацією прес-служби, на нараді було озвучено, що для ефективної протидії корупції найближчим часом на Закарпатті будуть створені спеціальні міждержавні групи, які за погодженнями із митними органами Угорщини, Словаччини та Румунії проведуть взаємні звірки документів щодо руху товарів через кордон за 2015 – 2016 роки.

«Ми з'ясуємо поіменно, хто з підприємців який товар декларує при виїзді із сусідніх країн, а потім при в’їзді в Україну. І хто займається «липовим» транзитом, залишаючи нерозмитнений товар в Україні. У мене є достатньо досвіду, щоб зламати ці схеми», - цитує прес-служба Москаля.

Він також пригрозив, що в разі спроб залишити все як є або домовитися про «пільговий режим» для обраних, уся відповідна інформація буде оприлюднена в ЗМІ з наведенням конкретних прізвищ і посад.