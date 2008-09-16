ПФТС сьогодні знову припинила торги

Фондова біржа ПФТС припинила сьогодні торги незабаром після відкриття - з 11.15. Торги будуть відновлені о 14.00, повідомляє сайт біржі.

Як наголошується на сайті, торги припинено через «зниження цін на акції до рівня, визначеного нормативними документами ПФТС».

Нагадаємо, відповідно до рішення від 23 квітня 2008 року, рада ПФТС має право припинити торги на біржі, якщо падіння котирувань 75% акцій, що входять в індексну корзину ПФТС, становить більше 7%.

Як повідомляв УНІАН, з початку вересня ПФТС припиняла торги вже кілька разів. Як зазначали в ПФТС, торги було припинено у зв`язку з ситуацією «цінової нестабільності».