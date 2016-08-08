СБУ попередила підрив залізниці на Львівщині, в ході операції одного правоохоронця поранено (фото)

Як повідомляє прес-центр Служби безпеки України, у результаті спецоперації оперативники виявили та затримали п’ятьох членів терористичної групи, які планували одночасно підірвати залізничні колії у трьох різних напрямках від обласного центру.

Один з терористів був затриманий під час закладання вибухівки на мосту біля села Дубляни Львівської області. Він намагався чинити опір і відкрив стрільбу.

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В результаті поранено одного із співробітників СБ України. Вогнем у відповідь правоохоронці поранили та затримали зловмисника. Наразі ні життю офіцера СБУ, ні життю терориста нічого не загрожує.

Під час проведення обшуків у затриманих співробітники спецслужби вилучили велику кількість вогнепальної зброї, вибухівки та комплектуючих для її виготовлення, зокрема: гранатомети РПГ-7 та РПГ-26, гранати РГО, Ф-1, РГД–5, п’ять кілограмів вибухівки марки IХ 25 та 600 грамів тротилу, три електродетонатори, три пістолети та велику кількість набоїв різного калібру.

Тривають обшуки та інші невідкладні слідчі дії.