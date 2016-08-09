У Львові передали до суду справу щодо офіцера академії, який відбив курсанту селезінку
Прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо офіцера Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який завдав курсанту тілесні ушкодження, внаслідок чого юнаку було видалено селезінку.
Як повідомили УНІАН у військовій прокуратурі Львівського гарнізону, завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою підполковника у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах особливого періоду).
Обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні 8 серпня скеровано до Франківського районного суду міста Львова. Підозрюваний продовжує перебувати під вартою у слідчому ізоляторі.
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К повідомляв УНІАН, 3 березня 2016 року, близько 15.30, під час навчального процесу офіцер академії застосував фізичне насильство щодо курсанта І курсу, завдавши йому удар кулаком в область селезінки, що призвело до розриву і видалення органу.
За даними ЗМІ, таким чином першокурсника було покарано за те, що він попросив у сусіда по парті коректор.
Обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні скеровано до Франківського райсуду Львова. Санкція ч. 4 ст. 426-1 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.