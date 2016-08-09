У Львові передали до суду справу щодо офіцера академії, який відбив курсанту селезінку

Як повідомили УНІАН у військовій прокуратурі Львівського гарнізону, завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою підполковника у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах особливого періоду).

Обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні 8 серпня скеровано до Франківського районного суду міста Львова. Підозрюваний продовжує перебувати під вартою у слідчому ізоляторі.

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К повідомляв УНІАН, 3 березня 2016 року, близько 15.30, під час навчального процесу офіцер академії застосував фізичне насильство щодо курсанта І курсу, завдавши йому удар кулаком в область селезінки, що призвело до розриву і видалення органу.

За даними ЗМІ, таким чином першокурсника було покарано за те, що він попросив у сусіда по парті коректор.

Обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні скеровано до Франківського райсуду Львова. Санкція ч. 4 ст. 426-1 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.