У Львові на місці колишньої катівні КДБ та гестапо знайшли два масових поховання людей

Про це повідомляється на сайті музею.

Читайте такожНа Київщині перепоховали бійців Червоної армії, які загинули в 1941 році (фоторепортаж)

"Під час проведення розкопок у дворі колишньої катівні КДБ та гестапо у Львові виявили два місця масових поховань людей. За попередніми оцінками це жертви репресій 40-50-х років XX ст.", - йдеться у повідомленні.

Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» створений у колишній катівні КДБ (комітету державної безпеки СРСР) та гестапо (таємної державної поліції Третього рейху).