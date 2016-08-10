У Львові на місці колишньої катівні КДБ та гестапо знайшли два масових поховання людей

10:21, 10 серпня 2016
Суспільство
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У Львові на території Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» знайшли два масових поховання людей.

За попередніми оцінками це жертви репресій 40-50-х років / Фото УНІАН

Про це повідомляється на сайті музею.

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"Під час проведення розкопок у дворі колишньої катівні КДБ та гестапо у Львові виявили два місця масових поховань людей. За попередніми оцінками це жертви репресій 40-50-х років XX ст.", - йдеться у повідомленні.

Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» створений у колишній катівні КДБ (комітету державної безпеки СРСР) та гестапо (таємної державної поліції Третього рейху).

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