Влада Одеси через суд хоче заборонити проведення в місті "Маршу рівності" ЛГБТ-спільноти

Як повідомили УНІАН у прес-службі фестивалю, 9 серпня до Одеського окружного адміністративного суду надійшов позов виконавчого комітету Одеської міської ради, в якому порушується питання про неможливість проведення вищезгаданої вуличної акції.

У прес-службі сказали, що наразі не будуть коментувати ситуацію.

Читайте такожУ Марші рівності взяли участь близько 2 тисяч осіб – організатори

Водночас зазначили, що цього року оргкомітет «ОдесаПрайд» ухвалив рішення, що «Марш рівності» має бути доступним для всіх людей, які хочуть підтримати ЛГБТ у боротьбі за права людини.

Як уточнили УНІАН в оргкомітеті, в акції може взяти участь будь-хто, в тому числі, й ті, хто не має відношення до ЛГБТ-спільноти. Єдина умова – досягнення 18-річного віку.

У прес-службі мерії УНІАН підтвердили факт подачі позову.

За даними прес-служби, причина звернення до суду полягає в тому, що кілька організацій, зокрема, взаємовиключних поглядів, подали заявки на проведення акцій у центрі міста в один і той самий час. «Можливі небажані інциденти», - наголосили у прес-службі.

У серпні 2015 року в Одесі був заявлений аналогічний марш. Але мерія відмовилася прийняти заявку на його проведення, а суд заборонив цю публічну акцію.