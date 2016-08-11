У Росії розповсюджують фейки про підготовку українцями терактів на їхній території - ДПСУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

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"Впродовж останніх днів на території прикордонних з Україною областей спецслужбами РФ вживаються заходи зумисного нагнітання обстановки та загострення конфронтації між населенням обох країн. Зокрема, на території Курської області правоохоронними органами Росії на залізничних та автомобільних вокзалах, в аптеках, на автозаправочних станціях та в магазинах розміщено повідомлення щодо розшуку окремих громадян України, які нібито планують здійснити теракт на території РФ. У повідомленнях зазначається, що за отриманими ФСБ відомостями, громадяни України у якості терористів можуть і планують здійснити низку терористичних актів на території центральної частини Росії", - повідомив Слободян.

Він також зазначив, що Держприкордонслужбі відомі прізвища громадян, вказаних у повідомленнях, але озвучувати їх не буде. У той же час, за його словами, в ході перевірочних заходів встановлено, що громадян, котрі згадуються у повідомленнях, взагалі не існує.