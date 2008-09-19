Тимошенко планує за чотири роки подвоїти показник ВВП

Уряд України планує до 2013 року подвоїти показник номінального ВВП - до більш як 2 трлн. грн.

Це передбачено в розробленому Кабінетом міністрів і обнародуваному на сайті Верховної Ради проекті Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2009 рік.

Уряд прогнозує, що темпи зростання ВВП країни в 2012 році становитимуть 6,5%, а номінальний ВВП за підсумками року буде на рівні 2,131 трлн. грн. При цьому в 2008 році Кабінет міністрів прогнозує зростання ВВП на 6,8%, а показник номінального ВВП - 996,4 млрд. грн.

Темпи зростання економіки, за прогнозами уряду, в 2009 році будуть на рівні 6%, а номінальний ВВП – 1,267 трлн. грн., у 2010 році, відповідно, 6% і 1,549 трлн грн., у 2011 році – 7% і 1,831 трлн. грн.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, зростання реального валового внутрішнього продукту України в січні-серпні ц.р. проти аналогічного періоду минулого року становив 7,1%, в серпні 2008 року проти серпня 2007 року - 10,9%.

Номінальний ВВП, за орієнтовною оцінкою, за січень-серпень 2008 р. становив 628 млрд. 108 млн. грн., у серпні - 97 млрд. 832 млн. грн.