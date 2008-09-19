Штормове попередження оголосили майже по всій Україні

На Київ та область чекають зливи та пориви вітру - до 20 метрів за секунду. На півдні, півночі та в центрі синоптики обіцяють сильні дощі з вітром. 19-21 вересня очікується підвищення рівнів води - на річках басейнів Сяну, гірської частини Дністра - у Львівській та Івано-Франківських областях, Прута, Сірету. Подекуди рівень води може підвищитися на півтора метра.

На метр може піднятися вода і на річках рівнинної території басейну Дністра - на Тернопольщині та Хмельниччині. А також притоках Прип`яті.

В гірських районах можливі селеві потоки.

5 канал