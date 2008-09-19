У Черновецького придумали продавати киянам воду з бюветів

На розширеному засіданні Колегії КМДА обговорено питання функціонування бюветного господарства столиці.

Як повідомили УНІАН у пре-службі КМДА, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив Головному управлінню комунального господарства КМДА до 1 січня підготувати усю необхідну документацію щодо створення комунального підприємства з обслуговування та ремонту бюветних комплексів Києва та пообіцяв, що відтепер він візьме під особистий контроль реконструкцію та розширення мережі бюветного господарства столиці.

За словами начальника ГУ комунального господарства КМДА Михайла ШПАРИКА, з метою покращення якості питної води в бюветних комплексах, а також звичайної водопровідної води, планується впровадження на бюветних комплексах блочної водоочисної системи – кіоску-бювету БАВ-2. Якість води в цих кіосках-бюветах буде перевірятися щоденно. Передбачається, що ці комплекси будуть платними для всіх жителів, крім пенсіонерів і пільговиків (один літр води буде коштувати близько 40 копійок). Найближчим часом в рамках експериментального дослідження планується застосувати зазначені системи на двох бюветних комплексах у Подільському районі.

«Наразі такий бюветний комплекс уже побудовано. Найближчим часом ми плануємо ввести його в експлуатацію. Особливістю його є те, що окрім механічної обробки і вугільної очистки, вода буде проходити ще й іонізацію, озонування та знезараження ультрафіолетовим промінням. Бюветний комплекс нового зразка може працювати як на артезіанській, так і деснянський чи дніпровській воді. Вода з такого комплексу буде чистою, якісною і корисною, тоді як магазинна вода дорожча і, крім того, немає повної гарантії якості», - розповів М.ШПАРИК.

Він додав, що згідно з проектом розпорядження КМДА «Про розширення у 2008 році мережі бюветних комплексів артезіанського водопостачання в м. Києві» протягом 2008 року передбачається побудувати 8 нових бюветних комплексів та здійснити реконструкцію 1 бювету. Крім того, будівництво 2 бюветних комплексів має розпочатися у 2008 році і завершитися у 2009 році. Відповідно до Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Києва на будівництво бюветів в 2008 році з міського бюджету виділено 1 млн. 934 тис. грн. Наразі в стані завершення робіт перебувають бюветні комплекси у Дарницькому, Шевченківському і Деснянському районах. Сучасні системи очистки встановлено більш ніж на 100 бюветах Києві, ще треба встановити 56. Крім того, у 2008 році по 13 бюветним комплексам передбачено протягом 2008-2009 років розробити проектно-кошторисну документацію з подальшим їх будівництвом у 2009 році.

За інформацією Головного управління комунального господарства КМДА, якість води бюветних комплексів перебуває під постійним лабораторним контролем профільних служб КМДА. Перевірка якості води з бюветів здійснюється 1 раз на квартал ВАТ «АК «Київводоканал» та міською СЕС, 1 раз на місяць взимку (з жовтня по березень), 2 рази на місяць влітку (квітень-вересень) районними СЕС, а також 1 раз на рік за 70 показниками Інститутом колоїдної хімії та хімії води. При виявленні відхилень від нормативів проводяться санітарно-технічні заходи з дезинфекції та промивки свердловин, водоводів та водорозбірних колонок.