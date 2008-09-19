У Чернігові у рамках відзначення 1100-річчя першої літописної згадки про місто та 65-річчя визволення від фашистських загарбників відбулося вшанування прапора міста.

Як передає кореспондент УНІАН, на центральній Красній площі пройшла церемонія урочистого підняття прапорів області і Чернігова, у якій взяли участь голова Чернігівської облдержадміністрації Володимир ХОМЕНКО та міський голова Олександр СОКОЛОВ. Незважаючи на дощ, на церемонії урочистого підняття прапора міста були присутні близько 200 жителів міста.

Право підняти прапори на флагштоки поряд з національним прапором отримали кращі військовослужбовці Чернігова.

На думку міського голови, місцева символіка є атрибутом, що засвідчує багатовіковий історичний шлях міста, визначає життєздатність міської територіальної громади. "Чернігів має свій герб, прапор, будемо працювати над гімном міста", - сказав О.СОКОЛОВ.

По завершенні церемонії у Чернігівському музично-драматичному театрі імені Шевченка відбувся святковий концерт. Під час офіційної частини голова облдержадміністрації В.ХОМЕНКО вручив міському голові О.СОКОЛОВУ медаль "За працю і звитягу".

Також відбулася церемонія вручення знаків Почесний громадянин м. Чернігова чотирьом жителям міста. Це звання депутати міської ради присвоїли єпископу Чернігівському і Ніжинському АМВРОСІЮ, заслуженому діячу мистецтв України, керівнику камерного хору імені Д. Бортнянського Любомиру БОДНАРУКУ, народному художнику України Володимиру ЄМЦЮ та заслуженому працівнику фізкультури і спорту, заслуженому тренеру СРСР та України Олександру РИКОВУ.