"Дружній візит": у порт Одеси прибув корабель італійських ВМС "Палінуро" (фоторепортаж)

Про це повідомляється на сторінці ВМС України в Facebook.

Крім екіпажу, на борту парусника знаходяться курсанти Школи старшинського складу (м. Таранто), які проходять традиційну навчальну практику після закінчення першого курсу їх навчання.

У програмі перебування - протокольні зустрічі, урочиста церемонія покладання вінків до пам'ятника Невідомому матросу, відвідування факультету ВМС Одеської національної морської академії, спортивна зустріч з українськими колегами-курсантами. Мешканці та гості Одеси також зможуть відвідати корабель.

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Сьогодні італійський корабель відвідав командувач ВМС ЗСУ віце-адмірал Ігор Воронченко. Він провів на борту "Палінуро" зустріч з надзвичайним і повноважним послом Італії в Україні полковником Клаудіо Деї. Вони відзначили важливість співробітництва між флотами, спілкування майбутніх флотських офіцерів двох країн, проведення дружніх візитів кораблів.

Візит "Палінуро" у порт Одеси триватиме до 19 серпня.