НАБУ про вчорашню сутичку з ГПУ: виникла позаштатна робоча ситуація, слідчі дії відбувалися за рішенням суду

У Національному антикорупційному бюро України назвали інцидент зі співробітниками Генпрокуратури, яка сталася вчора у Києві, "позаштатною робочою ситуацією".

Про це йдеться у "роз'ясненні" прес-служби НАБУ.

"У п'ятницю, 12 серпня, під час проведення прихованого спостереження за об’єктом в одному із кримінальних проваджень, розслідуваних детективами Національного антикорупційного бюро України, до приміщення, в якому знаходилися працівники Бюро, намагалися проникнути співробітники Генеральної прокуратури України, які сприйняли дані слідчі дії, як стеження за собою. В результаті виникла позаштатна робоча ситуація", - йдеться у повідомленні.

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Як наголосили у Бюро, після втручання керівників Генеральної прокуратури та Національного антикорупційного бюро, подальшої ескалації вдалося уникнути.

"Наголошуємо, що усі слідчі дії НАБУ за місцем інциденту відбувалися за рішенням суду у повній відповідності до закону. Остаточна оцінка діям працівників ГПУ буде надана після встановлення усіх обставин події", - зазначається у повідомленні.