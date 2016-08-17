Політв'язень розповів деталі втечі з окупованого Криму: я йшов через замінований ліс навмання

Політв'язень провів у застінках 11 місяців, а коли його відпустили під домашній арешт, вирішив тікати. Росія звинувачувала його у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі та заклику до терактів, пише ТСН.ua.

За його словам, у Криму настільки переповнена в'язниця, що немає місця де спати кожному ув'язненому. Наприклад, на 6 нар – 15 людей.

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"Всі мають спати по кілька годин по черзі. Там ледь не як у маршрутці у години пік. Те, що давали їсти – ми навіть не все брали, бо від їжі був такий сморід, що було чути здалеку. Коли комусь було погано й ми стукали, аби покликали лікаря, нам говорили – це не шпиталь, в нас немає хворих, є лише живі та мертві. Як помре, то покличемо. Тіла видавали рідним у чорному пакеті просто як сміття. Умови були жахливими, не всі це витримували. Я бачив, як люди вішаються, як ріжуть собі вени", - розповів він.

За його словами, він зрозумів, що "щось треба робити", коли його відпустили під домашній арешт.

"В ніч на день Росії я одяг батькову куртку, взяв мамину паличку, бо хотів, щоб камери спостереження мене не одразу упізнали…Спочатку я пішов повільно, потім – побіг, кинув паличку. Зрізав браслет, що був у мене на нозі. Потім півтори годити тікав через ліс. До кордону діставався автостопом, бо знав, що мене шукатимуть, і шукатимуть з собаками... Переходив кордон через замінований ліс навмання. Я думав – як буде, так буде. Головне – не потрапити знову до того пекла", - розповів Ільченко.

Ільченко додав, що ніч він тікав з дому, а вдень діставався кордону і вже на другу ніч переходив кордон.

"Мені здавалося, що я вже дуже довго йшов лісом до кордону, коли я спустився на дорогу – мені здавалося, що я вже на нашій стороні. Але до мене звернувся російською жовнір. Я зрозумів, що це нейтральна територія, бо там стояв їхній жовнір, а за декілька метрів вже наш. Я почав бігти... Коли я добіг до нашого солдата, я крикнув щось на кшталт "зупиніть його" і пробіг далі до місця, де перевіряють документи. Може це звучить театрально, але там я впав на коліна, подякував Богові за своє звільнення й поцілував українську землю", - розповів Ільченко деталі втечі.

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня стало відомо, що Ільченко, якого російські спецслужби звинувачують в екстремізмі, втік з-під домашнього арешту.