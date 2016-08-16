Обвинувачений в екстремізмі кримський вчитель втік від ФСБ у Київ
19:15, 16 серпня 2016Суспільство
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Викладач з окупованого Криму Юрій Ільченко, якого російські спецслужби звинувачують в екстремізмі, втік з-під домашнього арешту.
REUTERS
Про це повідомляє міністерство інформаційної політики України.
За даними відомства, 2 липня 2015 року Ільченко був затриманий співробітниками ФСБ та поміщений на 11 місяців у СІЗО Сімферополя за звинуваченням у тому, що в публікаціях у своєму блозі і соціальних мережах не визнавав законність анексії Криму Росією.
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У червні 2016 року його перевели під домашній арешт в Севастополь, звідки йому вдалося втекти.
Раніше перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова заявила, що російська влада в Криму продовжують залякувати кримських татар і посилюють репресії проти них.
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