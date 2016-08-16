Обвинувачений в екстремізмі кримський вчитель втік від ФСБ у Київ

Про це повідомляє міністерство інформаційної політики України.

За даними відомства, 2 липня 2015 року Ільченко був затриманий співробітниками ФСБ та поміщений на 11 місяців у СІЗО Сімферополя за звинуваченням у тому, що в публікаціях у своєму блозі і соціальних мережах не визнавав законність анексії Криму Росією.

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У червні 2016 року його перевели під домашній арешт в Севастополь, звідки йому вдалося втекти.

Раніше перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова заявила, що російська влада в Криму продовжують залякувати кримських татар і посилюють репресії проти них.