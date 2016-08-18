Уряд дозволив учасникам АТО з 2017 року самостійно обирати путівки в санаторій

Про це повідомила прес-служба Кабінету міністрів з посиланням на постанову №510 від 8 серпня 2016 року.

«Зміни до чинного порядку використання коштів ухвалені у зв'язку зі зміною у відповідності з Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» назви програми, що стосується оздоровлення постраждалих учасників Антитерористичної операції», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України (АМКУ) наприкінці червня 2016 року зобов'язав Фонд соціального захисту інвалідів скасувати рішення, ухвалені наприкінці червня поточного року після розкриття пропозицій конкурсних торгів щодо закупівлі послуг з оздоровлення громадян з обмеженими можливостями. Таке рішення АМКУ ухвалив у зв'язку з тим, що в тендері брали участь два санаторії, які входять в одне акціонерне товариство. АМКУ запропонував повторно розкрити пропозиції торгів і обрати переможця, попередньо видаливши пов'язані між собою санаторії.

Водночас, голова Донецької обласної організації інвалідів Надія Паламарчук заявила, що інвалідів не влаштовує пропозиція провести торги без зазначених санаторіїв, оскільки вони є найкращими в сфері лікування травм хребта і спинного мозку, а також розташовані у зручних для інвалідів регіонах. Паламарчук наголосила, що існуюча в країні система закупівель путівок не враховує інтересів споживачів – людей, які потребують лікування і оздоровлення.

Уповноважений президента з питань людей з інвалідністю Валерій Сушкевич заявив, що в Україні забезпечується лише близько 30% від потреби інвалідів у путівках на лікування у санаторіях.