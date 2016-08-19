Аваков пояснює значний ріст злочинності припиненням закриття нерозкритих справ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Харкові.

Аваков визнав, що в Україні зростає рівень злочинності, пояснивши це більш якісною роботою слідчих, які припинили безпідставно закривати кримінальні провадження або взагалі не вносити події до ЄРДР.

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"Останнім часом багато спекуляцій про те, що росте злочинність. Це дійсно так: за статистикою, на 30-40%. Але правда і в тому, що ми перестали, як раніше, закривати нерозкриті злочини, перестали не вносити в реєстри", - сказав Аваков.

За словами міністра, закриваються "тільки ті справи, за якими були завершені провадження або немає складу злочину, і це дає коливання у статистиці".