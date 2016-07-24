"Безробіття і міграція зброї": Деканоідзе повідомила про зростання кількості крадіжок і грабежів в Україні

Про це вона сказала сьогодні в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Ніхто не заперечує, що є зростання злочинності, я цього ніколи не заперечувала, тому що зростання злочинності йде не тільки з 1 січня 2016 року, зростання злочинності починається з 2013-2014 років», - заявила Деканоідзе.

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«Що стосується тяжких злочинів, згідно зі статистикою, їхня кількість не зросла. Але, звичайно, грабежі, крадіжки – у нас десь 20% зростання. На це впливає: перше – соціальна ситуація, друге – безробіття в країні, це незаконна міграція зброї, яка, на жаль, у нас є», - додала Деканоідзе.