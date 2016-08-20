Переатестацію особового складу поліції завершать до жовтня - Аваков

Про це міністр внутрішніх справ заявив у п'ятницю, 19 серпня, під час спілкування з журналістами на брифінгу у Харкові, повідомляє прес-служба МВС.

Переатестацію першого рівня, що стосувалась керівників вищої ланки, завершено по всій країні. Виключення складає Львівська область, де іспити перенесено на вересень. Також підходить до кінця переатестація офіцерів другого рівня. Глава відомства також зазначив, що в найближчі місяць-півтора в Україні будуть оголошені додаткові конкурси по набору в поліцію.

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«Вони будуть стосуватися не тільки патруля, а й слідчих, оперативних працівників, дільничних поліцейських і всіх спеціальних підрозділів. Ми будемо продовжувати плавну зміну кадрового потенціалу, точніше поліпшення його якості, як фундаментальної основи реформи. У той же час з повною повагою, ставлячись до кваліфікованих кадрів», - повідомив Арсен Аваков.

Паралельно з переатестацію і добором будуть також проходити і внутрішні кадрові зміни. Кожен бажаючий з діючих поліцейських зможе пройти конкурс і претендувати на нову посаду або більш високе звання.

Однак, виховання нової генерації поліцейських, це не лише завдання відомства, але й всієї громадськості.

«Поліція – плоть від плоті нашого суспільства і якість поліції – це якість нашого суспільства. Тому ми маємо виховувати нових поліцейських та давати їм можливість розвиватися, забезпечуючи їх новий рівень», – наголосив Арсен Аваков.

Для цього керівництво відомства встановило поліцейським нову парадигму «Служити та захищати», відповідну заробітну платню, надало обмундирування та амуніцію. Суспільство, в свою чергу, має примусити нових правоохоронців бути відповідальними та поважати їх.

«Це обопільний процес, який не відбудеться за кілька секунд, а має пройти крок за кроком», ­– відзначив міністр.

Відповідаючи на питання журналістів, Арсен Аваков відзначив, що наразі чимало спекуляцій щодо зросту злочинності, яка за окремими показниками зросла до 40%.

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«Це правда. Але й правда в тому, що ми перестали закривати нерозкриті злочини та не вносити в їх облік. Зараз ми реєструємо абсолютно все і закриваємо лише ті справи, по яким було закінчено провадження чи немає складу злочину», ­– повідомив міністр внутрішніх справ.

Крім того, на зростання кількості злочинів впливає ціла низка чинників. Очільник відомства зазначив, що це – широкий обіг нелегальної зброї; шкода, яку завдає психоемоційному стану людей війна; падіння доходів і рівня життя громадян.

«Це комплексне питання. Ми усвідомлюємо ці ризики і готові крок за кроком йти вперед і дуже важливо не спинитися», – резюмував Арсен Аваков.