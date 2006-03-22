Дощ, холод, мряка

Завтра в Україні очікується погіршення погодних умов: дощ та мокрий сніг, у північних та західних областях подекуди налипання мокрого снігу, на Прикарпатті, а вдень і в центральних областях місцями сильні опади (лише вночі у східних областях та в Криму без істотних опадів). В південній частині та східних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, у західній частині північно-західний, 7-12 м/с, в Криму та Приазов’ї пориви 15-20 м/с. На дорогах північної половини подекуди ожеледиця.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура у південній частині та східних областях вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 9-14° тепла, в Криму до 18° тепла; на решті території вночі від 2° морозу до 3° тепла, на заході 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла, в центральних областях до 9° тепла. На Закарпатті: дощ, в горах з мокрим снігом, місцями сильні опади. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла.

24-25 березня - мінлива хмарність. 24 березня у південній та східній частині мокрий сніг та дощ, вночі місцями сильні опади, на решті території, а 25 березня в Україні без опадів. На дорогах північної половини подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-12 м/с, на півдні та сході місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 24 березня 3-8°, 25 березня 6-11° морозу, вдень 3-8° тепла; у східних, південних областях та в Криму вночі 24 березня від 2° морозу до 3° тепла, 25 березня 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла, 24 березня на півдні до 11° тепла. На Закарпатті: без опадів. Температура вночі близько 0°, вдень 5-10° тепла.

26-27 березня - без опадів, лише у західних та північних областях невеликий дощ. Температура вночі від 2° морозу до 4° тепла, вдень 6-11° тепла.

У Києві та області у четвер очікується погіршення погоди: мокрий сніг та дощ, слабке налипання мокрого снігу. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла; по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.

24-25 березня - мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 23 березня 3-8° морозу, 24 березня 6-11° морозу, вдень 2-7° тепла.

26-27 березня - невеликий дощ. Температура вночі від 2° морозу до 4° тепла, вдень 6-11° тепла.