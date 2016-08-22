За 25 років українці стали негативніше ставитися до смертної кари та лояльніше до дошлюбного сексу – опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Наталя Харченко під час дискусії на тему "Україні – 25: досягнення та поразки".

"Зараз важко собі уявити, але на час проголошення незалежності 58% наших співвітчизників вважали смертну кару доступною, нормальною і необхідною в суспільстві", - сказала вона.

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Водночас у 2016 році цей показник скоротився і склав 37% тих, хто схвалює смертну кару. За словами Харченко, показник продовжує зменшуватися.

Крім того, 1991 році 50% населення вважали, що хворих на СНІД слід ізолювати від суспільства, у 2016 році таких – 21%.

Також, згідно з дослідженням, у 1991 році 37% вважали неприпустимими сексуальні стосунки до шлюбу, у 2016 році таких – 24%. Втім, цілком припустимими такі стосунки визнавали і у 1991, і у 2016 році – 38%.

Загальнонаціональне опитування населення України було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва разом з Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 19 серпня 2016 року. Опитування проводилося у 110 населених пунктах (PSU) у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим. У Луганській та Донецькій областях опитування проводилося тільки на територіях, що контролюються Україною. В результаті польового етапу було зібрано 2040 анкет. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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Для порівняння наводяться дані загальнонаціональних досліджень громадської думки населення України, проведених у різні роки Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, Київським міжнародним інститутом соціології та Центром Разумкова.