Журналісти розповіли, як колишній заступник Авакова приховав гектар землі під Києвом (фото, відео)

Натомість журналісти опублікували документи, які свідчать, що будинок, біля якого стався грабіж, належить доньці Чеботаря - Оксані, а один з нападників, який зафіксований на відео - зять екс-посадовця Олег Поліщук, йдеться у розслідуванні на Bihus.info.

Так, за кілька днів після нападу Чеботар запросив кількох журналістів до себе у гості, в будинок, який записаний на його дружину - Варвару Чеботар, щоб показати, як скромно живе.

Земельна ділянка під будинком також записана дружину екс-заступника міністра, йдеться у розслідуванні.

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Чеботар показав кореспондентам будинок і город, записані на дружину. Натомість не показав ще понад гектар землі, який розташований одразу за городом і записаний на самого посадовця.

"На ділянці розташована зона відпочинку: басейн, дитячий майданчик, альтанка, декоративні ялинки. Ймовірно, Чеботар свідомо приховав цю нерухомість від журналістів, оскільки у декларацію за 2014 рік він її просто не вніс, хоча переоформлена земля була ще у 2013 році", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, донька екс-замміністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря побудувалася на землях у селі Лісники, які віддав Національний університет біоресурсів та природокористування. Раніше ці землі, а точніше -ділянка лісу, була зарезервована під заказник "Чернечий ліс". Згідно з офіційною інформацією із сайту МВС, Сергій Чеботар є почесним професором Національного університету біоресурсів та природокористування. У цьому ж університеті захищала кандидатську дисертацію його донька.