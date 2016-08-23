Джамалі подарували трикімнатну квартиру в Києві

Відповідне розпорядження, яке підписав мер столиці Віталій Кличко, з'явилося на сайті Київської міської державної адміністрації.

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У ньому йдеться, що Джамала за "блискучу перемогу у міжнародному конкурсі естрадної пісні Євробачення-2016 отримує трикімнатну квартиру в Києві у Солом'янському районі.

"Надати Народному артисту України Джамаладіновій Сусанні Алімівні на чотири людини (вона, мати, батько, дідусь) трикімнатну квартиру площею 58,8 кв. м в будинку по вулиці Федора Ернста", - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня Джамалі присвоювали звання почесної киянки. Артистку нагородили спеціальною відзнакою.