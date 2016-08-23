Адвокату родин Небесної сотні заборонили в'їзд до Росії
16:48, 23 серпня 2016Суспільство
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Адвокату родин Небесної сотні Євгенії Закревській заборонили в'їзд до Росії.
REUTERS
Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
"Підстава - рішення ФСБ - п. 1. ст. 27 ФЗ № 114... мені прикордонник пояснив, що це недопуск з метою забезпечення обороноздатності та державної безпеки Росії", - йдеться у повідомленні адвоката.
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Також вона додала, що отримала письмову заборону, коли намагалася потрапити в окупований Крим.
Закревська припускає, що заборона може бути пов'язана з її публічною підтримкою кримського правозахисника Еміра-Усеїна Куку, який нині перебуває в ув'язненні на території окупованого Криму.
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