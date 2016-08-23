У Криму прокуратура окупантів надіслала проукраїнському активісту застереження напередодні Дня Незалежності
Активіст Українського культурного центру Криму Леонід Кузьмін заявляє про отримання від російської прокуратури окупованого півострова застереження щодо проведення акцій із нагоди Дня Незалежності України.
Про це Кузьмін повідомив на своїй сторінці у Facebook, де й опублікував отриманий від прокуратури документ, передає Радіо Свобода.
«За даними, що надійшли з ФСБ по Республіці Крим і Севастополю, керівниками громадського об’єднання «Український культурний центр» 24 серпня 2016 року заплановане проведення громадського масового заходу, приуроченого до 25-ї річниці Незалежності України», - йдеться у застереженні.
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«Проведення публічних заходів за відсутності погодження з органами виконавчої влади Республіки Крим є незаконним», - наголосили у прокуратурі.
У документі нагадали, що у березні 2016 року Леонід Кузьмін уже отримав застереження щодо «неприпустимості порушення законодавства про протидію екстремістській діяльності та законодавства про зібрання й мітинги».
У березні Леонід Кузьмін взяв участь в акції пам’яті українського поета Тараса Шевченка у Сімферополі. Пізніше суд визнав Кузьміна й ще кількох активістів винними в адміністративному порушенні, а саме – в «організації публічного заходу без погодження з органами виконавчої влади».
Український культурний центр відкрили у Криму вже після анексії півострова Росією. Мета цієї громадської організації – збереження української мови і культури, центр позиціонує себе як аполітичний.