У Криму прокуратура окупантів надіслала проукраїнському активісту застереження напередодні Дня Незалежності

Про це Кузьмін повідомив на своїй сторінці у Facebook, де й опублікував отриманий від прокуратури документ, передає Радіо Свобода.

«За даними, що надійшли з ФСБ по Республіці Крим і Севастополю, керівниками громадського об’єднання «Український культурний центр» 24 серпня 2016 року заплановане проведення громадського масового заходу, приуроченого до 25-ї річниці Незалежності України», - йдеться у застереженні.

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«Проведення публічних заходів за відсутності погодження з органами виконавчої влади Республіки Крим є незаконним», - наголосили у прокуратурі.

У документі нагадали, що у березні 2016 року Леонід Кузьмін уже отримав застереження щодо «неприпустимості порушення законодавства про протидію екстремістській діяльності та законодавства про зібрання й мітинги».

У березні Леонід Кузьмін взяв участь в акції пам’яті українського поета Тараса Шевченка у Сімферополі. Пізніше суд визнав Кузьміна й ще кількох активістів винними в адміністративному порушенні, а саме – в «організації публічного заходу без погодження з органами виконавчої влади».

Український культурний центр відкрили у Криму вже після анексії півострова Росією. Мета цієї громадської організації – збереження української мови і культури, центр позиціонує себе як аполітичний.