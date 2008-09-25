Після вибуху в Дрогобичі «щодня житимемо в очікуванні біди» (фото)

Попередня причина вибуху газу в Дрогобичі – це несправність газової плити.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, сказав міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА. При цьому міністр наголосив, що остаточні висновки про причину вибуху будуть встановлені протягом кількох днів. «Створена комісія, яка зараз ретельно обстежує цей будинок. Я думаю, що 25 вересня буде відомо значно більше про стан будинку, де стався вибух, і про стан квартир, які постраждали від нього», - сказав В.ШАНДРА. За його словами, вирішується питання, скільки поверхів потрібно зняти, і де необхідно зробити капітальний ремонт. Поки будинок відремонтують, його постраждалим мешканцям надано тимчасове житло. Як повідомив В.ШАНДРА, наразі 27 мешканців розташовані в готелі, а 72 людини, які не звернулися по допомогу щодо надання тимчасового житла, розселені у родичів і знайомих.

Окрім того В.ШАНДРА наголосив, що «без серйозної реформи ЖКГ ми кожну осінь і кожну весну будемо жити в очікуванні лиха». На його переконання, держава повинна гарантувати людям безпечний стан помешкань та забезпечувати необхідними умовами життя, щоб запобігти нещасним випадкам.

«Треба зробити так, щоб у людей було тепло в квартирах, дати гарячу воду та теплопостачання, щоб температура в оселях була хоча б +18-+20 градусів. Тоді люди не будуть вмикати газові плити», - впевнений міністр. Він вважає, що проблему безпеки в опалювальний сезон потрібно вирішувати комплексно. В.ШАНДРА розповів про створену цього року спільну з міністерством ЖКГ інспекцію, покликану провести реєстр аварійних будинків та перевірити стан газового господарства в житловому секторі. «Було зроблено дві речі, на яких я наполягав: по-перше, інспекція має провести реєстр аварійних будинків (до цього часу цим ніхто не займався), по-друге, перевірку стану газового господарства в будинках і квартирах», - повідомив В.ШАНДРА.

Міністр МНС також навів статистику: «Найбільша кількість газових вибухів була у 2004 році – 21, у 2006 – 18 вибухів. Цього року вибухів, під час яких постраждали люди, було 5, включаючи трагічний випадок у Дрогобичі. І хоча кількість вибухів, пов’язаних із газом, зменшується, МВ.ШАНДРА відзначає: «Житлово-комунальне господарство - в незадовільному стані. І без серйозної реформи ЖКГ ми кожну осінь і кожну весну, фактично кожен день будемо жити в очікуванні лиха».

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня о 21.00 у Дрогобичі Львівської області стався вибух у житловому будинку, внаслідок чого пошкоджено 22 квартири. 4 квартири практично повністю зруйновано. З будинку відселено 90 осіб. Правоохоронні органи проводять розслідування обставин, які спричинили вибух у будинку.

На місці працює штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Фото Віталія Грабара/УНІАН