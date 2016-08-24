На хабарі затримано в.о. начальника Держгеокадастру Тернопільщини

Про це Луценко написав на своїй сторінці у Facebook.

«На хабарі в 3000 дол. затримано в.о. начальника Головного управління Держгеокадастру в Тернопільській області Боднара», - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині вчора увечері, 23 серпня, на хабарі у 65 тисяч гривень затримано оперуповноваженого карного розшуку кримінальної поліції Головного управління Нацполіції в області.