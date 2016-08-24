На Житомирщині на хабарі у 65 тисяч гривень затримали поліцейського

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у військовій прокуратурі Житомирського гарнізону Центрального регіону України.

Як зазначається у повідомленні, військовою прокуратурою Житомирського гарнізону Центрального регіону України спільно з співробітниками відділу внутрішньої безпеки Національної поліції України та відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України в Житомирській області затримано при одержанні неправомірної вигоди у розмірі 65 тисяч гривень оперуповноваженого карного розшуку кримінальної поліції Головного управління Нацполіції в Житомирській області.

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Зазначені кошти капітан поліції вимагав та отримав від громадянина за неповідомлення органу досудового розслідування щодо вчинення ним кримінального правопорушення.

Одразу після одержання неправомірної вигоди у сумі 65 тис. грн зловмисника затримано правоохоронцями.

Вирішується питання щодо повідомлення вказаній особі про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням) та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади.