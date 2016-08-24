На Миколаївщині зріє бунт через смерть чоловіка "після заходів фізичного впливу" при затриманні поліцією

Як повідомляє відділі комунікації Головного управління поліції Миколаївської області, подія сталася в ніч на 24 серпня.

Зокрема, згідно з повідомленням, близько 3 години ночі до поліції звернувся 46-річний водій таксі із заявою про те, що його побив чоловік, відібравши особисті речі та гроші.

За словами потерпілого, він приїхав на виклик за вказаною адресою, до нього вийшов домовласник та, спричинивши йому тілесні ушкодження, відібрав у нього сумку та 500 гривень.

"Прибувши до місця події, поліцейські встановили, що правопорушник на території свого домоволодіння продовжує вчиняти протиправні дії, а його жінка, почувши, що приїхали правоохоронці, благає про надання допомоги і захисту", - зазначили у поліції.

У відомстві підкреслюють, що чоловік чинив опір, тому поліцейські застосували "заходи фізичного впливу та кайданки".

"Чоловіку, який продовжував чинити опір, у певну мить стало зле. Правоохоронці викликали карету швидкої медичної допомоги, але медики вже констатували смерть домовласника", - повідомили у поліції.

На місце події прибули представники прокуратури та ГУ НП в Миколаївській області.

Розпочато кримінальне провадження, попередньо, за ознаками ч.3 ст.365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу).

Одночасно з проведенням досудового розслідування керівництвом обласної поліції проводиться службове розслідування щодо надання оцінки законності дій поліцейських та факту можливого перевищення поліцейськими заходів примусу, за результатами якого будуть вжиті заходи реагування та надано об’єктивну правову оцінку події.

Співробітники поліції, відносно яких призначено перевірку, відсторонені від виконання службових обов’язків.

У свою чергу, як повідомляє миколаївське видання "Новости-N", в ніч з вівторка на середу в Кривому Озері співробітники місцевого відділення поліції "на смерть забили молодого чоловіка".

За попередніми даними, інцидент стався вночі в будинку загиблого. Між чоловіком і дружиною сталася сімейна сварка. Після сварки чоловік вийшов з дому і ліг спати в автомобілі. Перед цим дружина викликала поліцію. За викликом спочатку приїхали троє поліцейських, які зайшли у двір і витягли чоловіка з машини. На руки йому наділи наручники. Після цього з райвідділу приїхали ще троє поліцейських. Чоловіка почали бити прямо на очах у дружини, його матері та двох дітей і забили до смерті.

Загиблого звали Олександр Цукерман, йому був 31 рік. За словами сусідів, родина була цілком благополучною, жила в достатку. Сам Цукерман також характеризується позитивно: ані в пияцтві, ані в буйній поведінці ніколи помічений не був.

Як повідомляє ЗМІ, біля будинку загиблого зібралося близько 200 місцевих жителів, які вкрай обурені тим, що сталося. Лунають заклики про штурм райвідділу поліції, кількість присутніх постійно збільшується, підходять все нові люди, серед яких багато учасників бойових дій в зоні АТО.

Жителі нібито не дають поліцейським вивести тіло в Первомайськ на судово-медичну експертизу під приводом того, що "вся поліція в Первомайську продажна".

Повідомляється також, що на місці перебуває прокурор Кривоозерського району Віктор Лук'яненко. Співробітники поліції, які брали участь в інциденті, відсторонені від виконання службових обов'язків.

Також видання опублікувало фотографії тіла померлого, на них Цукерман в одних трусах лежить посеред вулиці з синцями та подряпинами.